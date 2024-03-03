Семилетняя дочь Константина Хабенского уже сутки находится под наблюдением врачей

Дочь известного актера и худрука МХТ имени Чехова, 52-летнего Константина Хабенского, семилетняя Саша уже вторые сутки находится под наблюдением врачей одной из московских клиник.

Ранее сообщалось, что малышка была госпитализирована по подозрению в болезни легких. Но после обследования выяснилось, что с легкими у дочери Константина Хабенского все в порядке.

Сейчас врачи пытаются выяснить причину недомогания семилетней девочки. Поэтому маленькая Саша все еще остается в больнице.

Константин Хабенский состояние дочери не комментирует. Знаменитость держит жизнь своей семьи в строжайшем секрете и не любит выносить в общественное пространство малейшие детали из личной сферы.

Напомним, Саша Хабенская была госпитализирована накануне. Врачей скорой помощи на дом вызвала бабушка девочки. Жалобы были на кашель и тяжелое дыхание дочери Константина Хабенского.

По материалам MK.RU

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».