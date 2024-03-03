Иосиф Пригожин заявил, что не будет слушать новую песню Аллы Пугачевой: «Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены»

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не стал слушать ни новый альбом, ни новую песню Аллы Пугачевой и не планирует это делать.

Иосиф Пригожин заявил, что интересуется несколько иной музыкой и фанатеет от своей жены, певицы Валерии. Хоть и не отрицает того факта, что буквально вырос на песнях Аллы Пугачевой.

«Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены», - рассказал Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин при этом отметил, что всегда уважал Аллу Пугачеву за ее талант и умение привлекать внимание к своей персоне.

Напомним, в это воскресенье, 3 марта, поклонникам Аллы Пугачевой презентовали новую песню Примадонны «Не беспокойся за меня». Музыку написал Константин Губин, авторы текста - Аллы Пугачева и Константин Губин.

Трек получился исповедальным. Многие поклонники были в восторге, слушая композицию Аллы Пугачевой. Они рассказали, что растроганы до слез текстом песни, музыкой и исполнением.

По материалам News.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».