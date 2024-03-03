Финалист «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков о работе с Аллой Пугачевой: «Это очень страшно»

Финалист «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков 10 марта отметит свое 48-летие. Часть творческой жизни музыканта связана с именем певицы Аллы Пугачевой.

После участия в проекте Первого канала «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков несколько лет работал в школе искусств Аллы Пугачевой. Гребенщиков был креативным продюсером учебного заведения Примадонны.

Михаил Гребенщиков дал понять, что сотрудничество с Аллой Борисовной было очень непростой миссией. Пугачева была очень требовательным и жестким руководителем.

«Если она ругает, то это очень страшно. Все время бывало какое-то недопонимание. То микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало», - поделился Михаил Гребенщиков.

Вместе с тем, Михаил Гребенщиков признался, что гордится тем, что у него была возможность сотрудничать с Примадонной и получить бесценный опыт общения со знаменитой певицей.

По материалам news.ru

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