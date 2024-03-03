Роман Костомаров встал на сноуборд: «Я этому очень счастлив»

Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров все время покоряет новые вершины. Теперь потерявший конечности в результате тяжелой болезни спортсмен встал на сноуборд.

В телеграм-канале Роман Костомаров разместил видео, которым запечатлел, как спускается с крутой горы на сноуборде. Все происходит на курорте Роза Хутор, где в эти дни находится Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион, который несколько месяцев провел в реанимации, ведет активную жизнь и очень счастлив тому, что может вдохновлять других на такие же поступки.