Роман Костомаров встал на сноуборд: «Я этому очень счастлив»

Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров все время покоряет новые вершины. Теперь потерявший конечности в результате тяжелой болезни спортсмен встал на сноуборд.
В телеграм-канале Роман Костомаров разместил видео, которым запечатлел, как спускается с крутой горы на сноуборде. Все происходит на курорте Роза Хутор, где в эти дни находится Роман Костомаров.
Олимпийский чемпион, который несколько месяцев провел в реанимации, ведет активную жизнь и очень счастлив тому, что может вдохновлять других на такие же поступки.
Роман Костомаров на сноуборде. Фото: скрин видео телеграм-канал Романа Костомарова
«Ура! Я в своей новой жизни встал на сноуборд. И я этому очень счастлив. Поэтому передаю всем ребятам из школы ходьбы большой-большой привет. Боритесь, дерзайте, и только вперед! Тогда все у вас получится», - сказал Роман Костомаров.