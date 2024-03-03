Ольга Бузова заговорила о новых отношениях: «Люблю и любима»

38-летняя поющая телеведущая Ольга Бузова к своим годам имеет в анамнезе один неудачный брак, несколько романов и ни одних по-настоящему счастливых отношений.

Между тем, поклонники Ольги Бузовой уже заждались, когда же она обрадует их снимками в компании мужчины, достойного ее во всех смыслах.

Теледива заинтриговала поклонников, намекнув на новый роман. Ольга Бузова поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в леопардовом бикини, давая понять, что фото сделал ее любимый человек.

Причем, чувства их взаимны.

«Красота в глазах смотрящего. Я дома. Я любима и люблю», - сообщила под снимком Ольга Бузова.

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