Валерий Леонтьев отреагировал на новости об отмене его концертов: «Бедная публика!»

На днях на разных Интернет-ресурсах появились сообщения о том, что отменены концерты известного исполнителя Валерия Леонтьева в Дубае, которые, якобы, должны были состояться в мае этого года.

Размещалась информация и о том, что певец, якобы не намерен приезжать с концертами в России, пока не изменится ситуация в мире.

Но как оказалось, все это не соответствует действительности. Валерий Леонтьев заявил, что его концерты в Дубае и не планировались. Певец признался, что с удивлением узнал и о том, что ему приписывают отказ приезжать в Россию.

Валерий Леонтьев рассказал, что после этих сообщений ему стали звонить знакомые и друзья. И в последнее время он только и занимается тем, что опровергает информацию о себе.

Валерий Леонтьев возмущен этой ситуацией. Более того, он не понимает, по какой причине возникают эти инсинуации. Кто их автор и вдохновитель.

«Получается, ты можешь объявить в Магадане концерт Селин Дион, к примеру, а потом его отменить? И тебе за это ничего не будет? Бедная публика!» - высказался Валерий Леонтьев.

По материалам MK.RU

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».