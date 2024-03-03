Семилетняя дочь Константина Хабенского попала в больницу из-за проблем с легкими

В Москве госпитализирована семилетняя дочка известного артиста, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Сообщается, что у семилетней Саши проблемы с легкими. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов одной из столичных клиник.
Дочь Константина Хабенского почувствовала себя плохо накануне вечером. Девочка в этот момент находилась дома под присмотром своей пожилой бабушки.
Испугавшись за состояние маленькой внучки, женщина вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие по вызову, осмотрели крошку и приняли решение отправить ее в больницу. Уточняется, что врачам пришлось буквально настоять на том, чтобы госпитализировать Сашу.
Сейчас дочь Константина Хабенского находится под присмотром специалистов, которые выбирают дальнейшую тактику ее лечения.
По материалам телеграм-канала Mash