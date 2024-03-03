Киркоров публично обратился к Пугачевой после премьеры песни: «Пой, Алла! Люблю»

Певица Алла Пугачева в первое воскресенье весны презентовала свою новую песню, которую записала к юбилею. Пятнадцатого апреля Примадонне исполнится 75 лет. Слова к песне написала Пугачева, а музыку - Константин Губин.

Многие знаменитости с восторгом отреагировали на композицию Аллы Пугачевой.

Не смог сдержать эмоций и бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров. Он посвятил пост этому событию в микроблоге.

«Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», - поблагодарил Филипп Киркоров.

Кстати, у Аллы Пугачевой во время жизни в России была традиция собирать в своем доме гостей и разрешать наступление весны. Праздник устраивался как раз в первое воскресенье весны. Филипп Киркоров вспомнил в микроблоге и об этом и поздравил Аллу Борисовну.

«С праздником! Пой, Алла! Люблю», - заключил Филипп Киркоров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».