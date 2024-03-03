74-летняя Алла Пугачева засветила глубокие морщины под глазами на свежем фото: «Первое воскресенье весны»

Алла Пугачева в свое время сделала традицией празднование первого воскресенья весны. Этот день Примадонна назвала праздником желтых цветов. Когда певица жила в России с мужем шоуменом Максимом Галкиным*, то собирала в подмосковном замке в деревне Грязь своих близких друзей: Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой, Кристину Орбакайте, Никиту Преснякова и Алену Краснову, Алину Редель, которую двойняшки Гарри и Лиза считают бабушкой, и многих других, устраивая застолья и музыкальные посиделки.

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Находясь за границей Примадонна не забывает традицию отмечать праздник желтых цветов. Алла Пугачева поделилась свежим селфи, засветив глубокие морщины под глазами.

«Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов! Не унывайте», - подписала фото Алла Пугачева.

Поклонники пожелали певице крепкого здоровья, отметив, что у нее цветущий вид.