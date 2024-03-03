Погребняк задела блогера Даву романом с Бузовой: «Благодаря только Оле вошел в круг общения к Филиппу Киркорову»

Блогер Давид Манукян засветился в шоу «Сокровища императора» на ТНТ. В этом проекте участвует и Мария Погребняк, которая близко дружит с Ольгой Бузовой. В одном из эпизодов красавица-блондинка «прижала» экс-возлюбленного своей звездной подружки. Погребняк явно хотела вывести Даву неприятным вопросом и спровоцировать конфликт. Возможно, это было сделано с одной целью: поднять рейтинги шоу. Также поклонники считают, что таким образом Мария Погребняк хотела привлечь к себе внимание. Однако на такую спекуляцию Манукян не повелся, отреагировав на выпад со стороны близкой приятельницы своей экс-возлюбленной весьма сдержанно.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Мария Погребняк уколола Давила Манукяна вопросом о том, как он чувствует себя рядом с Ольгой Бузовой, которая выступает на проекте ведущей, а он только участником. Девушка подметила, что Бузова постоянно растет и развивается, намекнув, что потеряв эти отношения, блогер лишился и поддержки.

«Благодаря только Оле ты стал такой медийный, что вошел в круг общения к Филиппу Киркорову?» - донимала блогера Мария Погребняк.

По материалам «СтарХит»