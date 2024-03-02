Mash: Валерий Леонтьев готов выступить за 100 тысяч долларов на корпоративе под фонограмму

Валерий Леонтьев стал редко приехать в Россию. Он живет в Майами. Теперь 74-летний артист готов выступить на родине, но только когда наступит мирное время. Также он выдвинул несколько условий, утверждает Телеграм-канал Mash. Певец соглаится выступить на корпоративах, но под фотограмму. За это он хочет гонорар в 100 тысяч долларов, а это около 9 миллионов рублей.

В окружении Леотьева отмечают, что он не намерен давать концерты, так как боится не собрать аншлаг. Также певец тревожится, что во время его выступления что-то может случится. Недавно появились слухи, что Валерий Яковлевич должен был выступить в Дубае, но концерт отменили. Но его менеджер заверил, что никаких шоу не планировалось.

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Напомним, что впервые за три года певец выступил в январе в Дубае. Тогда он спел вживую. Из-за проблем со здоровьем артисту ранее делали операции на ногах.