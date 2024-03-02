Инстасамка на шоу «Голос» встретилась с Полиной Гагариной, которая ей угрожала: «Обещала придушить»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, появилась на телевидении. Она стала специальным гостем в шоу «Голос». Ей довелось спеть перед наставниками проекта. Не обошлось без напряженного момента. Она припомнила угрозы, которые слышала в свой адрес от Полины Гагариной.

«Ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», – заявила провокационная певица.

Полина не стала тушеваться. Она удивилась, что Инстасамка стала к ней обращаться на «ты». Также артистка отметила, что у рэперти есть неприятная песни, а также она ее пожурила за обильное использование нецезурной лексики. А вот песня, которую она услышала на шоу, ей понравилась. Гагарина обратилась к исполнительнице хита «За деньги да» с просьбой, что ей хочется, чтобы ее дети слушали классную музыку соответствующими убеждениями.

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«Полина, я знаю, что ты хорошая. Я стараюсь растопить сердца аудитории, чтобы все поняли — я абсолютно безопасна для детей. Я выросла и готова показать это», — заверила Инстасамка.

Напомним, что у Гагариной растет дочка Мия, а также сын Андрей.