Певица Аксинья Вержак из «Фабрики звезд» впервые рассказала, что ее дочка погибла в 12 лет

Аксинья Вержак последние несколько лет живет в Калининградской области. Она призналась, что это место ее родители назвали раем. Певица продолжает заниматься музыкой, а также она стала мастером по волосам. Артистка после распада группы «Нэцке» встретила первого мужа.

Вержак призналась, что пережила развод с ним всего через пару лет. Но у них была дочка Василиса. По словам певицы, она подписала все документы, чтобы наследница могла жить с отцом, который женился на русской девушке Наташе и переехал в Таллин. Аксинья отметила, что хорошо с ней общалась и часто приезжала к дочке.

С семи лет Василиса была за границей. У ее отца родился еще один ребенок. Однако когда девочке было 12 лет, она погибла. Вержак расплакалась в студии, когда заговорила об этом.

«Родители пришли ко мне… Он (бывший муж, — Прим. ред.) позвонил родителям и попросил, чтобы они мне это сказали… Они пришли на следующее утро и сказали: «Горе…», – призналась певица.

Яна Чурикова была шокирована. Она встала и обняла героиню. Телеведущая извинилась за то, что заговрила с ней на такую тему. Артистке потребовалось время, чтобы успокоиться. Она отметила, что всем родителям надо быть внимательными с детьми и не забывать обращаться за помощью к психологам и психиатрам.

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