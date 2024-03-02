Вдова Михаила Круга Ирина призналась, что ее тревожит участие сына в «Новой Фабрике звезд»

Михаил Круг был убит в 2002 году. Его жена Ирина Круг продолжает выступать на сцене. Она воспитала их сына Александра. Мальчик не успел узнать отца, но знаком с его творчеством, пишет стихи и поет.

Теперь ее 21-летний сын Александр примет участие в популярном телешоу «Новая Фабрика звезд». Вдова Круга заявила, что ее наследник попал в проект не по блату. Она заявила, что в их семье с детства просто делается «прививка от этой ерунды». По словам Ирины, Александр проходил кастинг со всеми другими участниками.

Она не стала утаивать, что ей тревожно. Ее сыну придется несколько недель жить вдалеке от родных, без связи и возможности увидеться с мамой.

«Я не могу найти себе места до сих пор. Мы, конечно же, обсуждали его участие, но я и представить не могла, что на проекте участники будут жить три месяца», — призналась певица.

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Но она стала отговаривать наследника. Вдова Круга думает, что сама бы на его месте тоже хотела попасть на такой проект. Она уверена, что благодаря шоу многие молодые исполнители смогут проявить себя. Напомним, что премьера состоится 3 марта на ТНТ.