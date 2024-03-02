Катя Лель призналась, что развелась с мужем из-за его алкоголизма: «Там уже не было рамок»

В 2023 году Катя Лель стала переживать новую волну популярности. Одновременно выяснилось, что певица развелась с Игорем Кузнецовым, от которого у нее есть 13-летняя дочка Эмилия.

Сначала исполнительница хита «Муси-пуси» не раскрывала причин размолвки с возлюбленным. Она не говорла о нем ничего плохого. А вот в студии передачи «Судьба человека» артистка призналась Борису Корчевникову, что у ее бывшего мужа были проблемы с алкоголем. Она просто не смогла больше терпеть этого.

«Я приняла решение о расставании осознанно. Я не могу терпеть, если человек употребляет лишнее. Ты можешь выпить, но потом сказать себе «стоп»! Вот когда нет этого «стопа», все может закончиться трагично для людей, которые рядом. Человек теряет себя, теряет свое сознание и не понимает, что он делает», – заявила Катя.

Она подчеркнула, что Кузнецов не поднимал на нее руку. Певица заверила, что такое поведение бы присекла сразу. А вот измены с его стороны были. Это уже подтолкнуло артистку к разводу. По словам Лель, она просто не видит причин, зачем это терпеть. Артистка заверила, что в алкогольном опьянении ее муж просто себя не контролировал.

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