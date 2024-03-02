Певица Вержак рассказала, что получила от Пугачевой в подарок драгоценный крестик: «Топазы в золоте»

Аксинья Вержак после «Фабрики звезд» пропала из поля зрения. Оказалось, что она продолжает заниматься музыкой и создала свою группу. Также певица переехала в Калининградскую область. Она стала мастером по волосам. На передаче у Яны Чуриковой артистка вспомнила, как шла ее карьера. Она похвасталась украшением, которое ей подарила Алла Пугачева. На «Фабрике звезд» Вержак называли фаворитом Примадонны.

«Кстати, вот крест, который мне подарила Алла Борисовна. Топазы в золоте. Алла Борисовна принесла сумку большую, прям мешок. там были вещи Кристины Орбакайте и, наверное, ее какие-то личные вещи. Мне перепала золотая кофточка Calvin Klein. Она износилась, ее нет в живых. Юбка милитари тоже досталась мне и вот этот крест», – поделилась певица в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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В ее жизни с тех пор произошло много событий. Но скоро Аксиья намерена выпустит новый трек. Она не перестает работать и писать песни. Артистка напомнила, что ранее сам Дмитрий Медведев вручил ей благодарность за творчество.