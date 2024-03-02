Бывшая жена Аршавина Алиса сделала себе новый нос: «Лоскуты со лба и носогубных складок»

Алиса Казьмина на время пропала из поля зрения публики. Она в 2019 году развелась с Андрей Аршавиным, а потом у нее из-за болезни провалился нос. Журналистка рассказала, что у нее аутоиммунного заболевание и сифилиса. С 2021 года она прятала лицо. Своих детей она отдала бабушке Наталье Сарычевой, а сама пропала. Но накануне Алиса вернулась в Сеть. Она призналась, что сделала операцию. Теперь экс-жена футболиста демонстрирует лицо с новым носом.

Пользователи Сети стали интересоваться, из чего сделан ее нос, можно ли его снимать, как протез.

«Нос сделан из своих тканей, лоскуты со лба и носогубных складок, а также хрящи с ушей и часть из ребра как основа для носа», – пояснила Казьмина на камеру.

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