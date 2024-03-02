Наталья Водянова приняла участие в показе на Неделе моды в Париже с актрисой из «Отчаянных домохозяек» Марсией Кросс

Наталья Водянова уже два года ничего не публикует в соцсетях. Она решила уйти в тень. Но 1 марта модель приняла участие в Неделе моды в Париже. Российская топ-модель вышла на подиум на показе Vetements. Она в алом платье макси продефилировала перед гостями. Наталья давно дружит с дизайнером Гурамом Гвасалием. В первом ряду за ней наблюлала певица Шер. Многодетная мама показала, что находится в идеальной форме в свои 42 года. Также она предстала в сером костюме с объемным жакетом.

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