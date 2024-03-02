Певица Zivert появилась в шоу «Голос» после объявления о болезни

Юлия Зиверт, которая выступает под псевдонимом Zivert, предстала на публике. Это ее первое появление после объявления о болезни. Свой диагноз она не раскрыла, но рассказала, что отменила все концерты до самой осени, так как врачи запретили ей выступать. Артистка пожаловалась на боли.

Но она нашла силы на съемки шоу «Голос». Накануне начались съемки поединков и нокаутов. Они будут выходить в эфир с 15 марта. Певица поддержала участников своей команды.

Телепродюсер Юрий Аксюта не стал утаивать, что знает о болезни Зиверт. Он заверил, что делает все, чтобы поберечь певицу. По словам Аксюты, на шоу у Юлии минимальные физические нагрузки. Знает о недуге артистки, поэтому, как и все коллеги, заботится о ней.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».