Пугачева объявила, что к своему юбилею выпустит новые песни: «Ждите, мои дорогие»

Алла Пугачева вышла на связь, находясь за границей. Она узнала, что вышел альбом «P.S.», на котором представлены ее концертные песни с записи в Кремле 2019 года. Певица не стала злится, а посчитала, что это хороший подарок к ее юбилею, который состоится 15 апреля. Примадонна поблагодарила тех, кто решил выпустить этот альбом. А она объявила, что к 75-летию порадует фанатов новыми песнями.
«Ну а я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас!» – объявила звезда в соцсети.
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Напомним, что осенью 2023 года Алла Борисовна приезжала в Россию на несколько дней. Тогда она отметилась в звукозаписывающей студии в Твери. Тогда пошли слухи, что певица записала несколько треков. Однако отмечалось, что она намерена использовать их в личном кругу общения. Возможно, что артистка передумала и в честь 75-летия захотела все же продемонстрировать новые работы.