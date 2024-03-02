Пугачева объявила, что к своему юбилею выпустит новые песни: «Ждите, мои дорогие»

Алла Пугачева вышла на связь, находясь за границей. Она узнала, что вышел альбом «P.S.», на котором представлены ее концертные песни с записи в Кремле 2019 года. Певица не стала злится, а посчитала, что это хороший подарок к ее юбилею, который состоится 15 апреля. Примадонна поблагодарила тех, кто решил выпустить этот альбом. А она объявила, что к 75-летию порадует фанатов новыми песнями.

«Ну а я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас!» – объявила звезда в соцсети.