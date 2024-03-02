Алла Пугачева прокомментировала выход музыкального альбома «P.S.»: «Я последняя узнала. Мне приятно»

Алла Пугачева вышла на связь 2 марта. Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева назвала новый альбом лучшим подарком. Звезда поблагодарила тех, кто за нее выложил треки на разные платформы.

Алла Пугачева прервала молчание. Она отреагировала на то, что вышел альбом с ее песнями «P.S.». Народная артистка СССР предстала на его обложке вместе с бывшим продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. Но в него вошли песни с концерта звезды 2019 года. Ни одного нового трека в альбоме нет. 

Его выложили на разных платформах. 2 марта Примадонна записала видео, на котором высказала свое отношение к выходу альбома. Она дала понять, что это сделал кто-то за ее спиной, но злиться артистка не стала. 

«Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом «P.S.». Мне приятно. Спасибо большое. Хороший подарок к юбилею», – отметила Пугачева. 

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Также она добавила, что к своему 75-летию выпустит новые песни для своих поклонников. В кадре артистка сидела в машине. Неизвестно, куда она направлялась. Но певица засветиал в окне зеленые пейзажи. Возможно, что Алла Борисовна находится в Израиле. Напомним, что 15 апреля она отметит свой день рождения.

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