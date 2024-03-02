Алла Пугачева прокомментировала выход музыкального альбома «P.S.»: «Я последняя узнала. Мне приятно»

Алла Пугачева прервала молчание. Она отреагировала на то, что вышел альбом с ее песнями «P.S.». Народная артистка СССР предстала на его обложке вместе с бывшим продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. Но в него вошли песни с концерта звезды 2019 года. Ни одного нового трека в альбоме нет.

Его выложили на разных платформах. 2 марта Примадонна записала видео, на котором высказала свое отношение к выходу альбома. Она дала понять, что это сделал кто-то за ее спиной, но злиться артистка не стала.

«Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом «P.S.». Мне приятно. Спасибо большое. Хороший подарок к юбилею», – отметила Пугачева.

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Также она добавила, что к своему 75-летию выпустит новые песни для своих поклонников. В кадре артистка сидела в машине. Неизвестно, куда она направлялась. Но певица засветиал в окне зеленые пейзажи. Возможно, что Алла Борисовна находится в Израиле. Напомним, что 15 апреля она отметит свой день рождения.