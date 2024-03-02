Певец Александр Малинин заявил, что готов защищать родину, если будет нужно

Александр Малинин в феврале выступил в Саратове. Однако были люди, которые просили отменить концерт певца. Некоторые депутаты даже хотели сделать так, чтобы он не мог зарабатывать в России. В качестве причины они называли то, что артист живет в Германии и ни разу не высказался о своей позиции, касательно происходящего в мире.
Жена Малинина Эмма отметила, что это ложь. Она подчеркнула, что они живут в Москве. Супруга певца уверена, что просто кто-то хочет привлечь к себе внимание, распуская сплетни про их семью. Александр напомним, что является русским.
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«Я живу в России, работаю здесь и плачу налоги. Я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти родину защищать, я готов. И еще хочу сказать, что ни одна общественная организация, ни один региональный депутат не имеет права нарушать закон и запретить гражданину РФ работать в России», - высказался Малинин, Ural.KP.RU.