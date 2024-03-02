В 84 года умер народный артист России Валерий Ивченко

2 марта ушел из жизни Валерий Ивченко. Отмечается, что это произошло в Санкт-Петербурге. О случившемся рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где он много лет служил. Народному артисту России и Украины было 84 года.

Он с 1983 трудился в театре в Санкт-Петербурге. Также актер снимался в фильмах. В его копилке роли в картинах «Сказка про влюбленного маляра», «Времена не выбирают», «Женский роман».

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Пока неизвестно, когда и где похоронят Ивченко. О его семьей также мало что известно. В последние годы жизни он продолжает выступать на сцене, учасствуя в двух спектаклях.