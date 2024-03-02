Ширвиндт заявил, что Ургант находится в подавленном состоянии

Иван Ургант уже два года не появляется на телевидении. Михаил Ширвиндт в интервью для YouTube-канала Sheinkin40 заговорил про своего друга. Он признался, что телеведущий не сидит без работы. По его словам, артист продолжает жить на родине и продюсирует небольшие проекты.

Но он также не стал скрывать, что Иван без своих основных съемок находится в подавленном состоянии. Актер надеется, со временем все придет в норму.

«Если ты по непонятным причинам лишился того, где ты был как рыба в воде, где тебя боготворили и ты был на своем месте, и вдруг почему-то ты не на нем… Я думаю, что настроение не очень хорошее», – пояснил Михаил Александрович.

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А вот отец шоумена Андрей Ургант дал понять, что его сыну некогда скучать. По словам артиста, Иван теперь активно занимается со своими детьми: Ниной и Валерией, пишет сайт KP.RU. Напомним, что телеведущий счастлив в браке с Наталье Кикнадзе. Они знакомы много лет, так как были одноклассниками.