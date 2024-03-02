Ширвиндт заявил, что Ургант находится в подавленном состоянии

Иван Ургант продолжает работать в России. Фото: Global Look Press

Михаил Ширвиндт рассказал, что телеведущий Иван Ургант продолжает трудится на небольших проектах, но страдает без привычных съемок.

Иван Ургант уже два года не появляется на телевидении. Михаил Ширвиндт в интервью для YouTube-канала Sheinkin40 заговорил про своего друга. Он признался, что телеведущий не сидит без работы. По его словам, артист продолжает жить на родине и продюсирует небольшие проекты. 

Но он также не стал скрывать, что Иван без своих основных съемок находится в подавленном состоянии. Актер надеется, со временем все придет в норму. 

«Если ты по непонятным причинам лишился того, где ты был как рыба в воде, где тебя боготворили и ты был на своем месте, и вдруг почему-то ты не на нем… Я думаю, что настроение не очень хорошее», – пояснил Михаил Александрович.

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А вот отец шоумена Андрей Ургант дал понять, что его сыну некогда скучать. По словам артиста, Иван теперь активно занимается со своими детьми: Ниной и  Валерией, пишет сайт KP.RU. Напомним, что телеведущий счастлив в браке с Наталье Кикнадзе. Они знакомы много лет, так как были одноклассниками.

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