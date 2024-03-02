Погребняк поссорилась с Давой на съемках из-за Бузовой: «Шоу ты делаешь только за счет Оли»

Недавно Ольга Бузова стала ведущей нового шоу «Сокровища императора», которые проходили в Китае. И его участником стал бывший возлюбленной артистки блогер Дава. Но также на проекте отметилась Мария Погребняк, которая много лет дружит с телеведущей.

Она не смогла сдержаться, когда казалась за одним столом с экс-бойфрендом Бузовой. Мария спросила блогера, как он себя ощущает рядом с бывшей пассией в роли участника. Он заверил, что кайфует. Бизнесвумен в свою очередь сказала, что ее подруга продолжат расти и развиватся, а он остается на одном месте. Также Погребняк отметила, что именно благодаря Ольге он стал медийной персоной и вошел в круг общения Филиппа Киркорова.

После этого Дава не стал сдерживаться. Он решил, что Мария за счет него хочет поднять рейтинги.

«Это личные опросы, которые я бы не хотел обсуждать. Я же не обсуждаю твой развод. Давай обсудим твой развод», – сказал блогер. «Шоу ты делаешь только за счет Оли все это время. И все эти годы делал это. Оля — моя близкая подруга… Надеюсь, ты тоже когда-нибудь станешь ведущим на ТНТ. Желаю тебе удачи», – высказалась подруга звезды.

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Потом Погребняк призналась, что сделала такие заявления, так как ей стало обидно за свою подругу. Она подчеркнула, что всегда будет заступать за Бузову, пишет KP.RU. Напомним, что премьера нового шоу состоится 10 марта.