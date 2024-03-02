Умерла актриса театра на Таганке Алла Богина

2 марта стало известно, что умерла Алла Богина. Отмечается, что ей стало плохо дома. Соседка вызвала ей скорую помощь, но врачи не успели помочь актрисе, пишет «МК».

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Пока неизвестно, что стало причиной смерти. 78-летняя Богина служила в театре на Таганке больше 50 лет. Она сыграла в большом количестве спектаклей, в тм числе «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание». Также у нее были роли в кино. Актрису зрители видели в фильмах «Вы мне писали...», «У войны не женское лицо«, «Хождение по мукам».

Алла вела закрытый образ жизни. Неизвестно, кто у нее остался из родных. Также информация о похоронах появится позже.