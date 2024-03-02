Лера Кудрявцева пожаловалась после первого дня реабилитации: «Я давно так не уставала»

Телеведущая Лера Кудрявцева спустя неделю после перенесенной операции на ноге начала реабилитацию. Она обещала поклонникам, что будет держать их в курсе процесса, но в первый же день столкнулась с большими сложностями и так устала, что едва нашла в себе силы сделать пост в Telegram.

Сообщение Кудрявцева оставила короткое, без подробностей о процедурах, которые прошла. Поскольку главная проблема - это боль и неудобства, которые теперь стали ее спутниками.

«Я давно так не уставала. Для меня каждый шаг - это труд, пусть даже и на костылях. Болит одна нога, на которую вся нагрузка, руки тащат тело, подмышки - давят костыли, бедро - ибо одна нога болтается и бедро ее держит», - пожаловалась теледива.

Кудрявцева призналась, что даже поплакала. Поскольку ощутила всю безысходность ситуации, в которую попала. К тому же, ей кажется, что на костылях она уже очень давно, хотя после операции прошла всего неделя.