Валерия назвала своих фаворитов в новом сезоне «Маски»

Певица Валерия в юбилейном, пятом по счету сезоне шоу «Маска» на НТВ вновь заняла судейское кресло. Вместе с Филиппом Киркоровым, Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом звезда пытается отгадать, кто же скрывается в том или ином костюме, и это всегда довольно сложная задача.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Валерия восторженно отзывается о таланте каждой маски. Но все-таки выделяет любимчиков среди дюжины участников.

«Какие же крутые вокалисты! Матрешка – очень крутой образ и артист. Горилла нравится, Кактус», - перечислила сайту Voice фаворитов судья.

К слову, в новом сезоне новые персонажи, и проект уже успела покинуть Кукуруза. В этом костюме выступал 53-летний ведущий шоу «Однажды» Сергей Майоров.

Кстати, членов жюри пять. И пятый в этом сезоне – каждый раз новый гость. То есть в каждом выпуске кресло будет занимать секретный артист, имя которого заранее будет неизвестно.