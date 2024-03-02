Актер Стеклов возмутился после слов Хаматовой о возвращении в Россию: «Она обязана покаяться перед народом»

В новом интервью подзабытая Чулпан Хаматова напомнила о себе. Актриса, сбежавшая два года назад в Латвию, порассуждала о том, что могла бы вернуться в Россию. И для этого ей должны быть обеспечены комфортные условия.

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Такой расклад возмутил многих соотечественников. Ставить ультиматумы Хаматова не имеет права, считает актер Владимир Стеклов. По мнению звезды, беглянка была в России на хорошем счету, обласкана и востребована. А теперь показала свое истинное лицо.

«Ты можешь выставлять условия своим родственникам, но не Родине! Хаматова обязана покаяться перед народом. Это как с возвращением блудного сына: ее простят, если она попросит прощения за все, что наделала», - возмущается Стеклов.

Если такого не произойдет, по Стеклов считает, что Хаматову следует вычеркнуть из памяти навсегда.

По материалам сайта «Абзац»