Турбо из «Слова пацана» Слава Копейкин поднял гонорар более чем в два раза: «Адекватно себя оцениваю»

После ошеломительного успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» многие исполнители центральных ролей стали настоящими звездами. Актер Слава Копейкин, сыгравший подростка Турбо, в их числе. Сегодня он невероятно востребован и получает массу предложений от режиссеров.

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Это сподвигло Копейкина увеличить свой гонорар в два с половиной раза взамен прежних стал тысяч рублей за съемочный день. Как признался сам актер, это повышение он не считает каким-то сумасшедшим, а вполне логичным решением.

«Я не скрываю, что мы подняли цены. Не буду врать, что работаю за копейки. Любой труд должен оплачиваться. Не я это придумал. Считаю, что адекватно себя оцениваю», - отметил в беседе с Starhit актер.

Тем самым Копейкин ответил на упреки другой звезды сериала, Никиты Кологривого. Тот заявил, что ребята, для которых роли в проекте стали первыми в жизни, уже зазвездились и задрали ценник на свои услуги.