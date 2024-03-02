Как сегодня Иван Ургант зарабатывает в России, рассказал Михаил Ширвиндт: «Надеюсь, все вернется на круги своя»

Телеведущий Иван Ургант весной 2022 года пропал из виду. Его вечернее шоу на Первом канале закрыли, но он вернулся в Россию из Израиля и продолжает жить и работать в Москве. Чем именно зарабатывает сейчас на жизнь шоумен, рассказал Михаил Ширвиндт. У телеведущего, помимо корпоративов, была попытка петь с концертами. Но сейчас он реализуется в иной сфере.

«Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», - рассказал Ширвиндт в интервью на YouTube-канале Sheinkin40.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А вот в отличие от Ширвиндта режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян не ждет возвращения Урганта на экраны. По его высказанному в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» мнению, двухлетнее молчание юмориста более красноречиво говорит о его позиции. И в таком случае ему следовало бы покинуть свое кресло и не рассчитывать на гонорары из бюджета.