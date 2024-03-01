Наталья Фриске ответила на вопрос об избраннике: «Мне очень комфортно»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, устроила в микроблоге интерактив с подписчиками. Во время него Наталья ответила и на вопросы о своей личной жизни.

«У вас есть мужик?» — поинтересовались в Сети. «А жизнь без мужика так плоха, что он должен обязательно быть? Как-то мне очень комфортно одной», — ответила Наталья Фриске.

Чуть позже подписчики уточнили у Натальи Фриске, уж не мужененавистница ли она. Та только рассмеялась, заявив, что у спрашивающих совершенно нет логики. К мужчинам Фриске относится хорошо. И даже родила дочь от одного из них.

Правда, с отцом своей наследницы Луны Наталья Фриске рассталась еще до появления малышки на свет.

Напомним, Луне 8 апреля исполнится два года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».