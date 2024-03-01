Ира Пинчук купила новый «Мерседес» с плазменной панелью и баром: «Лучше машину не придумать»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук не скрывает, что у нее очень высокие заработки. Доходы Ира Пинчук получает от своего микроблоге. Они позволяют ей жить на широкую ногу.

Звезда реалити-шоу на этот раз похвасталась новеньким «мерседесом», на котором с комфортом можно передвигаться на большие расстояния.

Салон машины оборудован всем необходимым для этого. Водительская зона отделена от пассажирской ширмой, на которой закреплена плазменная панель. Внутри автомобиля есть бар, так что путешествие может быть не только комфортным, но и веселым.