Ира Пинчук купила новый «Мерседес» с плазменной панелью и баром: «Лучше машину не придумать»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук не скрывает, что у нее очень высокие заработки. Доходы Ира Пинчук получает от своего микроблоге. Они позволяют ей жить на широкую ногу.
Звезда реалити-шоу на этот раз похвасталась новеньким «мерседесом», на котором с комфортом можно передвигаться на большие расстояния.
Салон машины оборудован всем необходимым для этого. Водительская зона отделена от пассажирской ширмой, на которой закреплена плазменная панель. Внутри автомобиля есть бар, так что путешествие может быть не только комфортным, но и веселым.
Ира Пинчук и ее новый автомобиль. Фото: скрин соцсети Иры Пинчук
«Та самая, которую я очень давно хотела. Комфорт, красота, качество. Мне кажется, что для передвижения с водителем лучше машину не придумать. Она невероятна», — поделилась Ирина Пинчук.
Экс-участница реалити-шоу дала понять, что в восторге от нового приобретения. Но не все подписчики Иры Пинчук поспешили разделить с ней радость от покупки. Многие язвительно замечали, что пора бы доходами Пинчук заинтересоваться налоговой службе.