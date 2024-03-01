Нумеролог Алена Анисимкова о пластической операции Анны Семенович: «Изменения поразят всех вокруг»

Анна Семенович получила советы от специалиста по нумерологии. Фото: Global Look Press

Нумеролог Алена Анисимкова порекомендовала Анне Семенович сделать пластику.

В первый день весны известная певица Анна Семенович отмечает свой день рождения. Вокалистке исполнилось сорок четыре года. 

В этот день Анне Семенович дала свои рекомендации специалист по нумерологии Алена Анисимкова.

Она рассказала, что сейчас хороший период для того, чтобы Анна Семенович наметила свои дальнейшие планы. Также наступило идеальное время, чтобы меняться. 

Алена Анисимкова порекомендовала Анне Семенович решиться на эксперименты с внешностью. В частности, попробовать апгрейдить свой сценический имидж. А если же Семенович задумывается о пластике, то сейчас как раз подходящий период для нее.

«Изменения дадут прекрасный результат без осложнений и поразят всех вокруг», - пообещала нумеролог Алена Анисимкова.

По материалам MK.RU 

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