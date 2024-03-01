Анна Горохова из шоу «Пацанки» об экс-участнике «Дома-2» Степе Меньщикове: «Он — моя любовь»

В эту пятницу на телеканале «Пятница!» состоится премьера нового реалити-шоу под названием «Выживалити». Его участники поборются за главный приз — 14 миллионов рублей. Его получит, разумеется, победитель, тот, кто сможет выжить в жестких условиях проекта.

Среди героев нового реалити-шоу — звезды нашумевших проектов, в их числе Пацанки» и «Дома-2». Экс-участница первого Анна Горохова уже успела выразить симпатию звезде второго — Степану Меньщикову.

«Степа Меньщиков — моя любовь: очень умный, талантливый, артистичный парень», — поделилась Анна Горохова.

Кстати, Анна Горохова назвала Степана Меньщикова в числе самых сильных участников «Выживалити».

По материалам starhit.ru

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