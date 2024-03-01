Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина: «Мама незримо присутствует в моей жизни»

Шестнадцатого марта исполнится пять лет со дня смерти известной певицы Юлии Началовой. Вокалистке было всего 38 лет, когда она ушла из жизни.

У певицы осталась дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. Девочке было двенадцать лет, когда она осталась без мамы. Сейчас Вере Алдониной семнадцать. Дочь Юлии Началовой превратилась в красивую девушку, унаследовавшую от мамы-певицы не только привлекательную внешность, но и вокальный талант, и дарование актрисы.

Первый канал подготовил программу к годовщине смерти Юлии Началовой, главной героиней которой станет дочь покойной певицы Вера Алдонина. Девушка расскажет, как живет все эти годы без самого близкого человека.

«Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит. Но мама незримо присутствует в моей жизни», — рассказала Вера Алдонина.

Напомним, после смерти Юлии Началовой Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой, родителями своей мамы. Девушка часто общается и бывает в гостях у своего папы. Экс-футболист Евгений Алдонин после развода с Началовой счастливо женился во второй раз. Красавица-жена подарила ему сына и дочку.

По материалам программы Первого канала «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым

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