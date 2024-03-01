Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина: «Мама незримо присутствует в моей жизни»

Вера Алдонина уже почти пять лет живет без мамы. Фото: соцсети Веры Алдониной

Дочь покойной певицы Юлии Началовой рассказала, какой стала ее жизнь без самого близкого человека.

Шестнадцатого марта исполнится пять лет со дня смерти известной певицы Юлии Началовой. Вокалистке было всего 38 лет, когда она ушла из жизни.

У певицы осталась дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. Девочке было двенадцать лет, когда она осталась без мамы. Сейчас Вере Алдониной семнадцать. Дочь Юлии Началовой превратилась в красивую девушку, унаследовавшую от мамы-певицы не только привлекательную внешность, но и вокальный талант, и дарование актрисы.

Первый канал подготовил программу к годовщине смерти Юлии Началовой, главной героиней которой станет дочь покойной певицы Вера Алдонина. Девушка расскажет, как живет все эти годы без самого близкого человека.

«Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит. Но мама незримо присутствует в моей жизни», — рассказала Вера Алдонина.

Напомним, после смерти Юлии Началовой Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой, родителями своей мамы. Девушка часто общается и бывает в гостях у своего папы. Экс-футболист Евгений Алдонин после развода с Началовой счастливо женился во второй раз. Красавица-жена подарила ему сына и дочку.

По материалам программы Первого канала «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым

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