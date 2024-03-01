Максим Аверин о своем герое в «Союзе спасения»: «Человек, добившийся в своей жизни всего сам»

Первый канал начинает показ сериала «Союз спасения» о движении декабристов в России во второй половине девятнадцатого века. В серале снимается известный актер Максим Аверин.
48-летний артист воплощает на экране масштабную историческую личность — графа Михаила Сперанского, тайного советника и члена Государственного совета. Михаил Сперанский считает основоположником российской юриспруденции.
Максим Аверин в роли Михаила Сперанского. Фото: кадр сериала
Максим Аверин рассказал о работе над созданием образа исторической личности. Артист считает, что ему безмерно повезло сыграть государственного мужа. Кстати, Аверин делает это не впервые.
«Михаил Михайлович Сперанский — это человек, вышедший из поповской семьи и добившийся в своей жизни всего сам. Он положил свою жизнь на алтарь служения государю, служению России», — поделился Максим Аверин.
Актер считает Сперанского невероятно хватким человеком. И именно это качество сближает его с этим персонажем, оставшимся в истории.
По материалам KP.RU