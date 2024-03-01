Максим Аверин о своем герое в «Союзе спасения»: «Человек, добившийся в своей жизни всего сам»

Максим Аверин рассказал о работе над созданием образа исторической личности. Артист считает, что ему безмерно повезло сыграть государственного мужа. Кстати, Аверин делает это не впервые.

«Михаил Михайлович Сперанский — это человек, вышедший из поповской семьи и добившийся в своей жизни всего сам. Он положил свою жизнь на алтарь служения государю, служению России», — поделился Максим Аверин.

Актер считает Сперанского невероятно хватким человеком. И именно это качество сближает его с этим персонажем, оставшимся в истории.

По материалам KP.RU

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