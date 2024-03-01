Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной прекращено

Блогер Валерия Чекалина (Лерчик) первый день весны теперь прочувствует совершенно по-особенному. Первого марта произошло важнейшее событие в жизни блогера, которая подозревалась в неуплате налогов и отмывании средств.

Уголовное дело против Лерчек, в котором она проходила подозреваемой в отмывании средств, первого марта было прекращено. В микроблоге Лерчек сообщила, что в эту пятницу, первого марта, подписала очень важные документы.

Блогер записала видео прямо на пороге здания Следственного комитета, заявив, что больше не под следствием.

«Неужели этот день настал?! Ровно 359 дней. Уголовное дело сегодня официально было прекращено, спустя 359 дней. Это были самые тяжелые дни в нашей жизни, но из них мы вынесли большое количество уроков. Никому никогда такого не пожелаю. Учитесь на чужих ошибках», — обратилась Лерчек к подписчикам.

Напомним, ранее было прекращено уголовное дело против Лерчек об уклонении от уплаты налогов. Случилось это после того, как Чекалина выплатила 505 миллионов рублей налогов.

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