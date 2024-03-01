Певица Юлия Михальчик родила второго ребенка

Выпускница третьего сезона популярного проекта «Фабрика звезд», 39-летняя певица Юлия Михальчик вновь стала мамой. Вокалистка сообщила радостную новость, уточнив, что ее уже можно поздравлять.

«Я стала мамой во второй раз. Все благополучно», - поделилась Юлия Михальчик.

Вокалистка не стала раскрывать никаких деталей. Юлия Михальчик отказалась говорить о том, когда именно появился на свет ее второй ребенок, какого он пола. Не стала распространяться Юлия Михальчик и по поводу имени младенца.

Исполнительница хита «Лебедь белая» ведет довольно закрытый образ жизни и не желает выпускать в общественное пространство новости, касающиеся только ее и ее семьи.

Напомним, у Юлии Михальчик есть сын Александр, которому в марте будет одиннадцать лет. С отцом Саши Юлия Михальчик рассталась. Второго малыша она родила в новом счастливом браке. От отце новорожденного Михальчик также не распространяется.

По материалам HELLO!

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