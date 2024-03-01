Продюсер Сергей Лавров нашел нужным объяснить, почему Анне Вески перестала выступать в России

68-летняя вокалистка, исполнительница хита «Позади крутой поворот», эстонская певица Анне Вески была очень популярна во времена СССР. Но в последние годы звезда отказалась приезжать в Россию с концертами.

Как объяснил известный концертный продюсер Сергей Лавров, никакой подоплеки в этом искать не стоит. Причина отсутствия выступлений Анне Вески перед российской публикой одна — невостребованность певицы в нашей стране. Другими словами, пик популярности Анне Вески уже давным-давно прошел.

«Так получилось, что народ на нее у нас особо не ходил. Просто у Анне акцент специфический. Многие воспринимали это как коверканье русского языка», — высказался Сергей Лавров.

По материалам MK.RU

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