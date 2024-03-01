Звезде сериала «Ранетки» Юрию Яковлеву грозит 3 года тюрьмы за хранение наркотиков

Юрий Яковлев прославился благодаря сериалу «Ранетки» еще в подростковом возрасте. Юноше пророчили большое будущее, этот проект имел большой успех. Однако дальнейшая кинокарьера молодого человека складывалась не так позитивно, как того ожидали поклонники сериала «Ранетки». И все из-за того, что вот уже 12 лет он нигде не снимается. 1 марта стало известно о том, что Юрий Яковлев был задержан. В отношении 31-летнего актера возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке запрещенных веществ.

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В том случае, если вина Юлия Яковлева будет доказана, ему может грозить до 3 лет тюрьмы. По некоторой информации, еще 22 февраля сотрудники полиции, которые патрулировали район Ясенево в Москве, заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Полицейские остановились для проверки и выяснения обстоятельств, так ими был обнаружен сверток с неизвестным веществом под кустами в снегу.

Юрий Яковлев уже давно не снимается в кино. Последняя картина с его участием вышла еще в 2011 году. Он также снимался в ситкоме «Папины дочки». В его копилке фильмов больше 16 успешных проектов.

По материалам Shot