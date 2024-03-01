Агата Муцениеце о своем 35-летии: «Не хочется устраивать каких-то фейерверков в свою честь»

1 марта Агата Муцениеце отмечает день рождения, ей исполнилось 35 лет. По этому случаю актриса из фильма «Тобол» поделилась своими мыслями, заявив, что не чувствует той же радости, как это было в юности. Для нее день рождения стал чем-то обыденным, это событие уже не ассоциируется с праздником, когда нужно собирать в доме гостей, устраивать роскошные приемы и ужины.

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