Агата Муцениеце о своем 35-летии: «Не хочется устраивать каких-то фейерверков в свою честь»

1 марта Агата Муцениеце отмечает день рождения, ей исполнилось 35 лет. По этому случаю актриса из фильма «Тобол» поделилась своими мыслями, заявив, что не чувствует той же радости, как это было в юности. Для нее день рождения стал чем-то обыденным, это событие уже не ассоциируется с праздником, когда нужно собирать в доме гостей, устраивать роскошные приемы и ужины.
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Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: Global Look Press
«День рождения — это вроде бы и праздник. Наверное, больше всего мы ждем этот день в детстве, я помню как считала эти оставшиеся денечки до моего особенного дня! Мия сейчас сменила меня и сидит считает. С возрастом как-будто становится не так радостно и не хочется устраивать каких-то фейерверков в свою честь, а хочется оказаться полезной! Вообще, с первым днем весны, как будто зарождается новая жизнь, ну по крайней мере хочется в это верить!» — отметила Агата Муцениеце.
Напомним, что актриса скрывает свою личную жизнь. Ей даже приписывали роман со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. После развода с Павлом Прилучным она не спешит выходит замуж еще раз.