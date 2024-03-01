Новый альбом Аллы Пугачевой переполнен старыми концертными записями

1 марта вышел новый альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S» — это первый альбом артистки за последние 16 лет. В нем Примадонна собрала 20 песен. Эти композиции можно послушать в аудиоформате на различных музыкальных площадках, таких как Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте».

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При этом общественность сомневается в успехе нового альбома Аллы Борисовны, пишет KP.RU. И причина в том, что в альбом вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта Примадонны в Кремле, который состоялся еще в 2019 году. Записи версий этого концерте вот уже как пять лет есть в Сети. Так что все желающие давно могли прослушать эти композиции. Кроме того, в новом альбоме сплошь старые песни. Отсюда и скептические взгляды поклонников Аллы Пугачевой, которые усомнились в успехе альбома «P.S». Есть мнение, что заработать на этой задумке певице едва ли удастся. Финансовая прибыль от альбома станет для Примадонны незаметной.

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