Звезда «Слова пацана» Ярослав Могильников опроверг заявление, что бросил учебу

Актер Ярослав Могильников прославился благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл подростка Ералаша, которого постигла трагическая участь. 16-летний актер буквально проснулся знаменитым, слава вскружила ему голову, интервью за интервью – и вот юноша принял решение бросить школу.
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Об этом он заявил в беседе с автором блога «Макарена», Правда, его не так поняли. Как на самом деле обстоят дела у вчерашнего школьника с учебой, он подробно уточнил сайту Teleprogramma.pro.
«Вырвали из контекста и распространили везде, что я якобы бросил учебу. Хотя я закончил девять классов и просто взял небольшой перерыв. И вот летом планирую подавать документы в учебное заведение», - рассказал о своих делах со школой актер.