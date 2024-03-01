Звезда «Слова пацана» Ярослав Могильников опроверг заявление, что бросил учебу

Актер Ярослав Могильников прославился благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл подростка Ералаша, которого постигла трагическая участь. 16-летний актер буквально проснулся знаменитым, слава вскружила ему голову, интервью за интервью – и вот юноша принял решение бросить школу.

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Об этом он заявил в беседе с автором блога «Макарена», Правда, его не так поняли. Как на самом деле обстоят дела у вчерашнего школьника с учебой, он подробно уточнил сайту Teleprogramma.pro.