Певица Нюша сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе

Певица Нюша вышла в свет на фоне слухов о разводе без обручального кольца. Звезда появилась на красной дорожке фестиваля «Проводы зимы», устроенной Super.ru и VK. Артистка позировала в роскошном мини-платье и не скрывала отсутствия на пальце символа брака и верности.

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Слухи о размолвке между Нюшей и отцом ее двоих детей Игорем Сивовым длятся с прошлого года. Новая волна сплетен поднялась, когда в последний день зимы в Сети завирусились фото Сивова в обнимку с некоей брюнеткой. Парочка обнималась на концерте, ничуть не стесняясь окружающих.

Сама Нюша никак не комментирует размолвки в браке. Звезда не так давно возобновила карьеру. Ее двойной декрет затянулся, сначала с дочкой Симбой, затем с сыном Саффроном, на несколько лет, но сейчас артистка решила, что ей пора на сцену.