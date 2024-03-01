Прохор Шаляпин поведал об отношениях с Анастасией Волочковой: «Искренне любим друг друга»

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал свои отношения с балериной Анастасией Волочковой. В последнее время артиста очень часто видят в компании звезды танца, а также у нее дома. Более ого, он заменил в новом спектакле бессменного Никиту Джигурду, который ранее выступал в постановках Волочковой.

«С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских, теплых отношениях. Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь», - поведал артист в шоу «Это нормально?» на ТНТ.

Прохор подчеркнул, что дружбой с Анастасией невероятно гордится. И многому у нее учится. В частности, его восхищает, как она смогла остаться доброй и искренней, пройдя много трудностей в жизни.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Прохор Шаляпин восторгался другой знаменитостью российской сцены. Он преклонился перед Натальей Штурм, которая пообещала ему за дружбу с ней место на Новодевичьем кладбище.