Лера Кудрявцева рассказала, как себя чувствует спустя неделю после операции: «Искры из глаз»

Ведущая шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева уже неделю на постельном режиме. Звезду прооперировали после травмы – во время репетиции на сцене у нее порвалась связка в колене, а также перелом мыщелка большеберцовой кости. Она держит поклонников в курсе своего самочувствия и сейчас рассказала, как у нее дела.

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К ней ежедневно приходит доктор на дом и делает перевязки – звезды выписали через пару дней после операции. Кудрявцева с трудом и страхом шевелит ногой, боль не покидает ее все это время.

«Сегодня доктор случайно поднял мою ногу под каким-то другим углом. Как же я орала! Искры из сглаз посыпались. Неделя после операции. Пока еще на обезболивающих», - написала телеведущая.

Впереди у нее – реабилитационный период. И в первый день весны ей предстоит начать физиопроцедуры, на которые она вынуждена ехать на костылях и которые уже назвала выходом в люди.