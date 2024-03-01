Виктория Боня пожаловалась, что не может вернуться в Монако уже полгода: «Визу для русских делают долго и сложно»

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам, что с лета прошлого года не была в Монако. Блогерша в течение 10 лет жила на Лазурном берегу, вместе с дочкой от миллионера Алекса Смерфита. Но теперь туда ей путь закрыт. Она очень скучает по своей кошке, которую не видела уже полгода, и надеется, что скоро воссоединится с ней.

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Оказалось, причина, по которой Монако стало недосягаемым для Бони, банальна. Это отсутствие вида на жительство и визы – все это у нее закончилось. И теперь она мается в попытках уладить все вопросы. Подключилась даже семья Смерфита, с которым она растит дочку Анджелину.

«Чтобы попасть в Монако, мне нужно получить визу, которая дает возможность получить вид на жительство. Визу для русских делают долго и сложно», - посетовала в соцсетях звезда Интернета.

Сама Боня за эти полгода успела кардинально изменить себе внешность, рассекретить нового бойфренда, а потом расстаться с ним - жизнь у блогерши кипит и без Монако.