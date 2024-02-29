Ирсон Кудикова призналась, что Алла Пугачева бросила учеников своей школы творческого развития в Москве

Ирсон Кудикова стала гостьей в передаче Яны Чуриковой. Она вспомнила, как участвовала в «Фабрике звезд», где веселилась с Мигелем. Также певица рассказала, что на проекте Алла Борисовна занималась с ней вокалом и обучала брать высокие ноты.

А позже они даже занялись совместным бизнесом. Но потом ходили слухи, что они поссорились, так как Ирсон якобы бросила звезду на крупную сумму денег. Но певица опровергла домыслы о конфликте. Она рассказала, что они вместе развивали школу творческого развития.

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