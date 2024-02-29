Ирсон Кудикова призналась, что Алла Пугачева бросила учеников своей школы творческого развития в Москве

Ирсон Кудикова стала гостьей в передаче Яны Чуриковой. Она вспомнила, как участвовала в «Фабрике звезд», где веселилась с Мигелем. Также певица рассказала, что на проекте Алла Борисовна занималась с ней вокалом и обучала брать высокие ноты.
А позже они даже занялись совместным бизнесом. Но потом ходили слухи, что они поссорились, так как Ирсон якобы бросила звезду на крупную сумму денег. Но певица опровергла домыслы о конфликте. Она рассказала, что они вместе развивали школу творческого развития.
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«Конфликтов у нас не было. Такого не было. Мы не ругались, не ссорились. Моя душа чиста. У нас была школа вместе. После чего Алла Борисовна уехала в Израиль, все осталось у меня. У меня был свой детский сад.
У нас с Аллой Борисовной была школа творческого развития. Часть детей осталась со мной. А кто хотел быть с Аллой Борисовной... Мне кажется, у них школы нет. Ну все, она уехала», — поделилась Кудикова в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».